В Донецке дорожники ремонтируют автомобильные и внутриквартальные дороги в четырех районах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Донецке сотрудники «Дорожного ремонтно-строительного управления» ремонтируют автомобильные и внутриквартальные дороги в Буденновском, Пролетарском, Куйбышевском и Ленинском районе. Об этом сообщает глава администрации города Алексей Кулемзин.

- Сотрудники «Дорожного ремонтно-строительного управления» с использованием спецтехники успешно продолжают ремонтные работы автодорог в Буденновском районе на улице Земледельческой (дорога от села Павлоградское к совхозу «Тепличному»), - написал в телеграм-канале мэр Донецка.

Алексей Кулемзин добавил, что проходит ремонт в Пролетарском районе на автомобильной трассе в город Моспино, а в Куйбышевском районе от улицы Олимпиева до улицы Новоселковской. Он подчеркнул, что дорожники ремонтируют внутриквартальные дороги в Ленинском районе на улице Речной и в Куйбышевском районе на улицах Куйбышева и Цимлянской.

Кроме того, в частном секторе Ленинского и Буденновского района дорожники занимаются отсыпкой твердыми материалами на улицах Тракторной, Ампера и Бобруйской.

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