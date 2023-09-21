Мост через реку Грузский Еланчик в ДНР восстановят до конца 2023 года

Общая готовность моста через Грузский Еланчик составляет 65%, заявили в Минтрансе ДНР. Фото: Минтранс ДНР

В Донецкой Народной Республике до конца 2023 года отремонтируют мост через реку Грузский Еланчик, который связывает города на юге региона. Ранее один из важнейших мостов в Республике находился в аварийном состоянии. Специалисты Подмосковья уже завершили ремонт на левой стороне моста. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта ДНР.

— В селе Греково-Александровка строители приступили к армированию плиты пролетного строения в рамках восстановления моста через реку Грузский Еланчик. Работы выполняются на правой стороне искусственного сооружения, затем будет выполнено бетонирование, проведено устройство гидроизоляции и укладка асфальтобетонного покрытия, — заявили в ведомстве.

В Минтрансе подчеркнули, что раннее строители из Подмосковья отремонтировали левую строну моста.

— Общая строительная готовность мостового сооружения составляет свыше 65 %. Протяженность объекта вместе с подходами — порядка 90 м, — отметили в министерстве.

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