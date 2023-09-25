В Мариуполе усилят контроль работ по многоквартирному жилому фонду. Фото: ТГ/ Моргун

В Мариуполе усилят контроль работ по многоквартирному жилому фонду, а также ускоряют принятие на баланс уже построенных домов и выдачу ордеров на квартиры. Об этом сообщил глава города Олег Моргун в ходе совещании с профильными заместителями, руководителями структурных подразделений городской администрации.

- Усиление контроля работ по многоквартирному жилому фонду – ускоряем принятие на баланс уже построенных домов и выдачу ордеров на квартиры. Продолжаем инспектировать качество капитального ремонта на объектах, - написал в телеграм-канале мэр Мариуполя.

Олег Моргун добавил, что сейчас уже готовят для мариупольских строительных бригад план работ на октябрь. Проводят мониторинг восстановления частного сектора, систематизируют информацию по заключению жителями договоров с подрядчиками на строительство новых домов.

Напомним, что в Мариуполе состоялось торжественное открытие онкологического диспансера. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов лично проверил качество работ.

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