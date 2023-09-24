В ДНР запретили проведение массовых мероприятий

В ДНР ввели ограничения на проведение митингов, собраний и демонстраций Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На официальном сайте Главы ДНР Дениса Пушилина был опубликован новый указ №357 от 18 сентября 2023 года, согласно которому в Республике запретили проведение массовых мероприятий за исключением, разрешенных Оперативным штабом по реагированию на военные угрозы.

- Установить на территории Донецкой Народной Республики заперт на собрания, митинги и демонстрации, шествий и пикетирований, а также иных массовых мероприятий, за исключением мероприятий, разрешение на провидение которых предоставлено Оперативным штабом по реагированию на военные угрозы в ДНР, - говорится в тексте указа Пушилина, опубликованного 24 сентября.

Ограничительные меры вводятся в соответствии с указом Президента России от 19 октября 2022 года, которым было введено военное положение в четырех новых регионах.

Напомним, что Глава ДНР Денис Пушилин ввел в Республике комендантский час. Запрет на нахождение граждан на улицах и в других общественных местах будет действовать с 23:00 до 04:00 часов.

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