Денис Пушилин ввел в ДНР комендантский час по ночам

В ДНР ввели ограничения на нахождение граждан в общественных местах по ночам. Фото: Пушилин/ТГ

В Донецкой Народной Республике ввели запрет на нахождение граждан на улицах и в других общественных местах в будние дни с 23:00 до 4:00. Данный указ № 357 подписал временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин 18 сентября.

- Установить на территории Донецкой Народной Республики заперт на нахождения граждан на улицах и в иных общественных местах еженедельно с 23:00 до 04:00 часов, - говорится в тексте указа Пушилина, опубликованного 24 сентября.

Во время действия комендантского часа будет ограничиваться движение общественного и частного транспорта при отсутствии специального пропуска.

Согласно документу, принятый запрет не распространяется на работников органов государственной власти и организаций, несвоевременное осуществление деятельности которых может привести к негативным результатам, в том числе работников, задействованных в бесперебойном снабжении продуктами, ремонтах и восстановлении, обеспечении безаварийной работы предприятий.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

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