Денис Пушилин уверен, что машиностроение ДНР заработает в полную силу

Пушилин поздравил работников и ветеранов машиностроительной отрасли с профессиональным праздником. Фото: АГ ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил работников и ветеранов машиностроительной отрасли с профессиональным праздником. По его словам, благодаря преданности делу, знанию и опыту машиностроителей помогут вывести предприятия Республики на полную мощность.

- Ваше мастерство и профессионализм обеспечивают выпуск продукции, востребованной в различных сферах жизнедеятельности, вызывая заслуженное уважение. Убежден, что благодаря вашей преданности любимому делу, знаниям и опыту, терпению и трудолюбию мы запустим работу предприятий машиностроения на полную мощность, - написал в телеграм-канале Глава ДНР.

Денис Пушилин добавил, что машиностроение в Донецкой Народной Республике продолжает развиваться, несмотря на все объективные сложности. Он подчеркнул, что машиностроители - гордость региона, поблагодарил их за труд.

Напомним, что в субботу, 23 сентября, состоялось второе заседание Народного Совета ДНР первого созыва, в ходе которого депутаты избрали Главу Республики. Им стал действующий глава региона Денис Пушилин.

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