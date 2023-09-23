По представлению Президента России на пост Главы ДНР был избран Денис Пушилин

Дениса Пушилина избрали Главой Донецкой Народной Республики. Фото: ТГ/Пушилин

В субботу, 23 сентября, состоялось второе заседание Народного Совета ДНР первого созыва, в ходе которого депутаты избрали Главу Республики. По представлению Президента Российской Федерации были рассмотрены три кандидатуры - Андрея Крамара, Казбека Тайсаева и Дениса Пушилина, после чего путем тайного голосования был назван избранный депутатами Глава Донецкой Народной Республики. Им стал действующий глава региона Денис Пушилин.

Он поблагодарил всех за оказанное ему доверие и поддержку.

- Моя признательность нашему лидеру Владимиру Владимировичу Путину за всестороннюю поддержку. Благодарю депутатов Народного Совета и, конечно, всех жителей нашего региона за оказанное доверие, - заявил Пушилин.

По словам избранного Главы ДНР, он горд быть частью этой команды.

- Готов служить своим землякам, Донбассу, России! - заявил Денис Пушилин.

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