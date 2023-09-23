Денис Пушилин избран на пост Главы ДНР. Фото: t.me/pushilindenis

По представлению Президента Российской Федерации 23 сентября Денис Пушилин был избран депутатами Народного Совета ДНР на пост Главы Донецкой Народной Республики.

- Моя признательность нашему лидеру Владимиру Владимировичу Путину за всестороннюю поддержку. Благодарю депутатов Народного Совета и, конечно, всех жителей нашего региона за оказанное доверие, - отметил Денис Пушилин. - Я горд быть частью этой команды. Готов служить своим землякам, Донбассу, России!

В качестве кандидатов были предложены Андрей Крамар, Казбек Тайсаев и Денис Пушилин. Все они выступили с основными положениями программы предстоящей деятельности в случае избрания Главой Донецкой Народной Республики.

Денис Пушилин избран на пост Главы ДНР. Фото: t.me/pushilindenis

Денис Пушилин подчеркнул, что уже имел возможность представить Стратегию возрождения и развития Донецкой Народной Республики – Народную программу партии «Единая Россия».

- Этот документ основан на задачах, которые поставили перед нами люди, их решение – вот основная миссия народных избранников в тесном взаимодействии со всеми ветвями региональной власти и при той поддержке, которую нам оказывает вся Россия, - отметил Пушилин и озвучил основные направления Стратегии возрождения и развития Донецкой Народной Республики.

После процедуры тайного голосования Денис Пушилин был выбран Главой ДНР. Знаменоносцы почетного караула внесли Государственный флаг Российской Федерации и флаг ДНР, Конституции РФ и ДНР. Держа руку на Конституции Российской Федерации, Денис Пушилин принес присягу.

Денис Пушилин избран на пост Главы ДНР. Фото: t.me/pushilindenis

На церемонии инаугурации Главы ДНР присутствовал первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Он отметил, что впереди предстоит большая программа возрождения, и не просто возрождения – развития, а те задачи, которые поставил Президент, могут быть решены только вместе, одной большой единой командой.

Напомним, в сентябре в ДНР прошли первые выборы депутатов после вхождения региона в состав РФ. Жители избрали депутатов Народного Совета, а также местных советов. Затем на первом заседании законодательного органа комбат «Спарты» Артем Жога был единогласно избран председателем парламента ДНР.

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