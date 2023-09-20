Комбат «Спарты» Артем Жога избран спикером Народного Совета ДНР

Артем Жога был единогласно избран председателем парламента ДНР. Фото: ДРО ЕР

Легендарный командир батальона «Спарта» Артем Жога стал председателем Народного Совета ДНР. Сегодня его избрали на первом заседании нового созыва республиканского парламента. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкого регионального отделения партии «Единая Россия».

- Сегодня легендарный комбат «Спарты» единогласно избран председателем Народного Совета ДНР на первом же заседании законодательного органа Республики. Велика вероятность, что Донецкая Народная Республика станет первым, а, может, и единственным регионом Российской Федерации, где главный законодательный орган возглавляет самый настоящий комбат, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Артем Жога был выдвинут I-й конференцией Донецкого регионального отделения партии «Единая Россия» кандидатом в председатели Народного Совета ДНР.

Врио Главы ДНР Денис Пушилин отметил, что горд за то, что однопартийцы поддержали кандидатуру Жоги. В органах власти Республики обязательно должны быть всеми уважаемые защитники Донбасса, и Артем Жога — их достойный представитель.

- Нашу Республику нужно восстанавливать, вкладываться на 100% в выполнение обязательств, которые мы взяли перед нашими избирателями. Оправдать тот кредит доверия, который люди нам дали, несмотря ни на какие трудности. Я оправдаю это доверие. Спасибо большое, — заявил на конференции Артем Жога.

Напомним, что комбат «Спарты» входил в первую тройку партийного списка «Единой России» на выборах в Народный Совет ДНР.

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