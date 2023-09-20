Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 сентября 2023 16:04

Комбат «Спарты» Артем Жога избран спикером Народного Совета ДНР

Легендарный комбат «Спарты» был единогласно избран председателем парламента ДНР на первом заседании законодательного органа
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Артем Жога был единогласно избран председателем парламента ДНР. Фото: ДРО ЕР

Артем Жога был единогласно избран председателем парламента ДНР. Фото: ДРО ЕР

Легендарный командир батальона «Спарта» Артем Жога стал председателем Народного Совета ДНР. Сегодня его избрали на первом заседании нового созыва республиканского парламента. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкого регионального отделения партии «Единая Россия».

- Сегодня легендарный комбат «Спарты» единогласно избран председателем Народного Совета ДНР на первом же заседании законодательного органа Республики. Велика вероятность, что Донецкая Народная Республика станет первым, а, может, и единственным регионом Российской Федерации, где главный законодательный орган возглавляет самый настоящий комбат, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Артем Жога был выдвинут I-й конференцией Донецкого регионального отделения партии «Единая Россия» кандидатом в председатели Народного Совета ДНР.

Врио Главы ДНР Денис Пушилин отметил, что горд за то, что однопартийцы поддержали кандидатуру Жоги. В органах власти Республики обязательно должны быть всеми уважаемые защитники Донбасса, и Артем Жога — их достойный представитель.

- Нашу Республику нужно восстанавливать, вкладываться на 100% в выполнение обязательств, которые мы взяли перед нашими избирателями. Оправдать тот кредит доверия, который люди нам дали, несмотря ни на какие трудности. Я оправдаю это доверие. Спасибо большое, — заявил на конференции Артем Жога.

Напомним, что комбат «Спарты» входил в первую тройку партийного списка «Единой России» на выборах в Народный Совет ДНР.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Комбат «Спарты» выдвинут «Единой Россией» на должность спикера парламента ДНР

За Артема Жогу проголосовали делегаты I-й конференции Донецкого регионального отделения партии «Единая Россия» (подробнее)

Украинский кризис: Новости