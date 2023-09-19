Комбат «Спарты» выдвинут «Единой Россией» на должность спикера парламента ДНР

Артем Жога выдвинут кандидатом в председатели Народного Совета ДНР. Фото: Александр ИВАНОВ

Командир батальона «Спарта» Артем Жога выдвинут Донецким региональным отделением партии «Единая Россия» кандидатом в председатели Народного Совета ДНР.

- На третьем этапе I-й конференции Донецкого регионального отделения партии «Единая Россия» из числа депутатов были выдвинуты кандидатуры на должность председателя Народного Совета ДНР. В результате тайного голосования участники конференции выбрали кандидатом от партии «Единая Россия» Артема Жогу, - написал в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин.

Кандидата в спикеры парламента выбирали тайным голосованием Фото: Александр ИВАНОВ

Он отметил, что горд за то, что однопартийцы поддержали кандидатуру Жоги. В органах власти Республики обязательно должны быть всеми уважаемые защитники Донбасса, и Артем Жога — их достойный представитель.

Делегаты конференции обсудили итоги избирательной кампании и дальнейшие первоочередные задачи Фото: Александр ИВАНОВ

Кандидатура Жоги будет направлена на утверждение в Президиум Генсовета партии.

- Нашу Республику нужно восстанавливать, вкладываться на 100% в выполнение обязательств, которые мы взяли перед нашими избирателями. Оправдать тот кредит доверия, который люди нам дали, несмотря ни на какие трудности. Я оправдаю это доверие. Спасибо большое, — заявил на конференции Артем Жога.

Делегаты конференции обсудили итоги избирательной кампании и дальнейшие первоочередные задачи Фото: Александр ИВАНОВ

Напомним, что комбат «Спарты» входил в первую тройку партийного списка «Единой России» на выборах в Народный Совет ДНР.

Делегаты конференции также обсудили итоги избирательной кампании и дальнейшие первоочередные задачи.

Делегаты конференции обсудили итоги избирательной кампании и дальнейшие первоочередные задачи Фото: Александр ИВАНОВ

- Еще раз поздравил однопартийцев с победой: более 78 процентов избирателей поддержали нашу политическую силу на выборах в Народный Совет. Теперь в нем фракция от «Единой России» будет насчитывать 74 депутата из 90. Во всех без исключения местных советах у партии абсолютное большинство мест, - подчеркнул Денис Пушилин.

Делегаты конференции обсудили итоги избирательной кампании и дальнейшие первоочередные задачи Фото: Александр ИВАНОВ

Руководителем фракции партии «Единая Россия» в Народном Совете ДНР избран Валерий Скороходов. Его заместителями — Игорь Матрус, Тимур Дьяченко и Наталья Пшеничная.

Валерий Скороходов — депутат НС ДНР I и II созывов, руководил фракцией общественного движения «Донецкая Республика».

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