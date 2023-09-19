Денис Пушилин: К югу от Артемовска ситуация сложная, но под контролем ВС России

По Артемовску ВСУ ведут хаотичные обстрелы, которые не дают работать гражданским службам и проводить разминирование. Фото: АГ ДНР

К югу от Артемовска ситуация сложная, но под контролем российских подразделений. Врио Главы ДНР Денис Пушилин рассказал о военной обстановке на линии боевого соприкосновения, которая сложилась на сегодня, 19 сентября.

- К югу от Артемовска ситуация сложная, но под контролем российских подразделений. В самом Артемовске противник также не дает работать гражданским службам, не дает начать проведение разминирования – просто проводит хаотические обстрелы самого города на постоянной, регулярной основе, – сказал в эфире ток-шоу «Время покажет» на Первом канале Денис Пушилин.

Также горячие точки, по словам руководителя региона, находятся на Южно-Донецком и Угледарском направлениях.

- Постоянно в центре внимания рубеж Урожайное – Новодонецкое – Новомайорское, где противник регулярно пытается применять различного рода действия для того, чтобы хоть как-то улучшить свои позиции, хоть как-то отчитаться о любого рода победах. Но не получается, несет достаточно серьезные потери, - сообщил руководитель региона.

Он отметил, что тактика ВСУ действительно поменялась, и она отличается от той, с которой начиналось контрнаступление. Было задействовано изначально достаточно большое количество техники.

- Но после ее уничтожения – показательного уничтожения, в том числе западных единиц техники, которые они считали, что переломят ход военных событий – этого не получилось. И сейчас, как правило, на Южно-Донецком направлении, как, в принципе, и на Артемовском направлении, они задействуют волны живой силы. То есть, по сути, технику они используют только для подвоза живой силы, а дальше они как в топку их закидывают и таким образом пытаются хоть как как-то ситуацию улучшить для себя, – заявил руководитель ДНР.

По его информации, в Марьинке и Авдеевке без существенных изменений.

- Единственное, что возле Опытного видим снижение действий противника после фейкового якобы захвата населенного пункта, – добавил Денис Пушилин.

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