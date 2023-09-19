Российская армия наносит поражение противнику по всей линии боевого соприкосновения в ДНР. Фото: НМ ДНР

Российская армия на линии боевого соприкосновения на территории ДНР за сутки поразила четыре пункта управления бригад ВСУ, успешно отразила восемь атак ВСУ, уничтожила склад боеприпасов. Противник понес большие потери в живой силе и технике. В том числе уничтожены две артиллерийские установки стран НАТО.

- В районах населенных пунктов Торское, Серебрянка и Авдеевка поражены четыре пункта управления 67-й и 110-й механизированных бригад ВСУ, а также 100-й и 112-й бригад территориальной обороны, - сообщает Министерство обороны РФ.

УНИЧТОЖЕН СКЛАД БОЕПРИПАСОВ

Подразделениями Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией на Донецком направлении отражены шесть атак противника в районах населенных пунктов Клещеевка, Веселое, Майорск, Марьинка и Водяное. В районе Авдеевки уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

Потери противника на этом направлении составили до 255-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины и семь автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также гаубица Д-30.

НАНЕСЕНО КОМПЛЕКСНОЕ ПОРАЖЕНИЕ

Подразделениями группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем наносилось комплексное поражение живой силе и технике 31-й механизированной бригады и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное.

Потери противника составили более 180-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, одиннадцать автомобилей, а также гаубица Д-20.

ОТРАЖЕНЫ ДВЕ АТАКИ ШТУРМОВЫХ ГРУПП

Отличились и подразделения группировки войск «Центр» - на Краснолиманском направлении. Умелыми действиями подразделений, ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва и Серебрянского лесничества.

Потери ВСУ составили более 50-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и гаубица Д-20.

Также в зоне СВО средствами ПВО за сутки уничтожены и подавлены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов. В том числе на территории ДНР в районе населенного пункта Спорное.

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