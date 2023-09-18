Под ракетный удар ВСУ попало административное здание в центре Донецка

Донецк снова оказался под обстрелом. Фото: Архив СЦКК ДНР

Под ракетный удар ВСУ сегодня днем попало административное здание в центре Донецка. По предварительной информации пострадавших от обстрела нет. Об обстреле сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

- Произошло прямое попадание в кровлю административного здания на бульваре Пушкина в Ворошиловском районе.. Подробности уточняются, — написал он в своем телеграм-канале.

В свою очередь, представительство ДНР в СЦКК передает, что в 14:50 ВСУ выпустили по Ворошиловскому району Донецка три ракеты из РСЗО.

- Погибших, раненых, по предварительной информации, нет, — сказал врио Главы ДНР Денис Пушилин в видеообращении в своем телеграм-канале.

Напомним, что за прошедшие сутки территория Республики подверглась обстрелам со стороны ВСУ пятьдесят раз. Украинские войска выпустили по региону более 160 боеприпасов из артиллерии калибром 122 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью. Под огнем оказались четыре населенных пункта Республики - Горловка, Донецк, Макеевка и Мироновский.

Ранение получил мирный житель в Кировском районе Донецка. Повреждены 7 жилых домостроений в Куйбышевском, Киевском и Кировском районах Донецка, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры. В том числе в Донецке обстрелом ВСУ поврежден храм Святого Равноапостольного Великого Князя Владимира.

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