Повреждены храм и многоэтажки: Последствия обстрелов ВСУ Донецка 17 сентября 2023 года

Храм Святого равноапостольного Великого князя Владимира второй раз подвергся обстрелу (архивное фото) Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Обстрел ВСУ Донецка 17 сентября 2023 года

17 сентября с 9.00 до 21.00 территория Донецка 26 раз подверглась обстрелам со стороны ВФУ. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин с ссылкой на данные Представительства ДНР в СЦКК.

- В направлении Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов укронацисты выпустили 88 снарядов калибром 155 миллиметра, из них 42 кассетного типа, - говорится в сообщении.

По данным мэра, в Кировском районе ранен мужчина 1989 года рождения. В Киевском районе пострадали частные дома по улице Взлетной и 50-летия Украины. В Куйбышевском районе по улице Зуевской и Нарвской повреждены многоквартирные дома и здание храма Святого равноапостольного Великого князя Владимира. В Кировском районе получили повреждения: здание детского сада № 165 по улице Павла Колодина и многоквартирный дом по улице Каменской.

Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.

Напомним, что в результате обстрела Куйбышевского района Донецка 16 сентября ранения получили четверо мирных жителей: мужчины 1973 г.р., женщины 1958 и 1965 г.р. Зафиксированы повреждения по трем адресам: пр. Офицерский, 69 "а", "г" (многоквартирные жилые дома, повреждена кровля перекрытия, остекление, фасады); ул. Цимлянская, 3 (частный жилой дом).