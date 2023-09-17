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Политика17 сентября 2023 18:00

Повреждены храм и многоэтажки: Последствия обстрелов ВСУ Донецка 17 сентября 2023 года

В Куйбышевском районе Донецка в результате обстрела ВСУ ранен мужчина
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Храм Святого равноапостольного Великого князя Владимира второй раз подвергся обстрелу (архивное фото)

Храм Святого равноапостольного Великого князя Владимира второй раз подвергся обстрелу (архивное фото)

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Обстрел ВСУ Донецка 17 сентября 2023 года

17 сентября с 9.00 до 21.00 территория Донецка 26 раз подверглась обстрелам со стороны ВФУ. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин с ссылкой на данные Представительства ДНР в СЦКК.

- В направлении Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов укронацисты выпустили 88 снарядов калибром 155 миллиметра, из них 42 кассетного типа, - говорится в сообщении.

По данным мэра, в Кировском районе ранен мужчина 1989 года рождения. В Киевском районе пострадали частные дома по улице Взлетной и 50-летия Украины. В Куйбышевском районе по улице Зуевской и Нарвской повреждены многоквартирные дома и здание храма Святого равноапостольного Великого князя Владимира. В Кировском районе получили повреждения: здание детского сада № 165 по улице Павла Колодина и многоквартирный дом по улице Каменской.

Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.

Напомним, что в результате обстрела Куйбышевского района Донецка 16 сентября ранения получили четверо мирных жителей: мужчины 1973 г.р., женщины 1958 и 1965 г.р. Зафиксированы повреждения по трем адресам: пр. Офицерский, 69 "а", "г" (многоквартирные жилые дома, повреждена кровля перекрытия, остекление, фасады); ул. Цимлянская, 3 (частный жилой дом).

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