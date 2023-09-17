В ДНР назвали виновных обстрела Куйбышевского района Донецка 16 сентября 2023

В Донецке снаряды производства США снова разрывались в жилых кварталах Фото: Иван ЖИЛЯК

16 сентября ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка из артиллерии калибром 155 миллиметров снарядами М864 производства США с кассетной боевой частью (кассеты М-42 кумулятивная и М-46 осколочная). Противник вел огонь со своих позиций вблизи Красногоровки в 18:10. Об этом сегодня сообщили в Представительстве ДНР в СЦКК.

В Донецке снаряды производства США снова разрывались в жилых кварталах

- Зона ответственности 55-й отдельной артиллерийской бригады (командир – полковник Качур Роман Владимирович) и 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады (командир - полковник Шандар Алексей Михайлович), - говорится в сводке СЦКК ДНР.

Напомним, что в результате обстрела ранения получили четверо мирных жителей: мужчины 1973 г.р., женщины 1958 и 1965 г.р. Зафиксированы повреждения по трем адресам: пр. Офицерский, 69 "а", "г" (многоквартирные жилые дома, повреждена кровля перекрытия, остекление, фасады); ул. Цимлянская, 3 (частный жилой дом).

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