В ДНР ввели военную цензуру за почтовыми отправлениями и сообщениями

В ДНР усилят контроль телекоммуникаций и почтовых отправлений Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецкой Народной Республике ввели военную цензуру за почтовыми отправлениями и сообщениями. Данный указ № 357 подписал временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин 18 сентября.

- Ввести военную цензуру за почтовыми отправлениями и сообщениями, передаваемыми с помощью телекоммуникационных систем, а также контроль за телефонными переговорами, - говорится в документе.

Власти ДНР приняли данное решение в рамках режима военного положения, который поможет бороться с диверсионно-разведывательными группами противника на территории Республики. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Напомним, что Глава ДНР Денис Пушилин ввел в Республике комендантский час. Запрет на нахождение граждан на улицах и в других общественных местах будет действовать с 23:00 до 04:00 часов. Также будет ограничиваться движение общественного и частного транспорта при отсутствии специального пропуска.

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