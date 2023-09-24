Дениса Пушилина избрали Главой ДНР. Фото: t.me/pushilindenis

На заседании Народного Совета ДНР первого созыва почтили память первого Главы ДНР Александра Захарченко и всех павших героев минутой молчания. В ходе своего выступления Денис Пушилин сообщил, что Россия обязательно победит, так как на борьбу с врагом поднялся весь народ.

- У нас нет сомнений в нашей победе. На борьбу с врагом поднялся весь народ «от южных морей до полярного края»: содействие, которое нам оказывается на «большой земле» на всех уровнях, носит беспрецедентный характер, поскольку сам Президент Российской Федерации держит Донбасс в фокусе своего пристального внимания, - отметил Пушилин.

Он выразил огромную признательность Владимиру Путину за всестороннюю поддержку. Также воссоединившись в прошлом году с Россией, Донбасс принял на себя и серьезные обязательства.

Напомним, что по представлению Президента Российской Федерации 23 сентября Денис Пушилин был избран депутатами Народного Совета ДНР на пост Главы Донецкой Народной Республики. В своем выступлении он озвучил основные направления стратегии возрождения и развития региона.

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