Дениса Пушилина избрали Главой Донецкой Народной Республики. Фото: t.me/pushilindenis

По представлению Президента Российской Федерации 23 сентября Денис Пушилин был избран депутатами Народного Совета ДНР на пост Главы Донецкой Народной Республики. В своем выступлении он озвучил основные направления стратегии возрождения и развития региона.

- В Донбассе мощнейший экономический и промышленный потенциал, трудолюбивые люди, которые могут и хотят выдавать уголь на-гора, лить сталь, производить высокотехнологичную продукцию, строить и благоустраивать красивые города и села. При этом с нами вся Россия, - отметил Пушилин.

Он добавил, что все цели в создании лучшего будущего для региона будут достигнуты. Он готов работать ради своих земляков, ради Донбасса и всей России. Он поблагодарил всех за оказанное ему доверие и поддержку.

- Моя признательность нашему лидеру Владимиру Владимировичу Путину за всестороннюю поддержку. Благодарю депутатов Народного Совета и, конечно, всех жителей нашего региона за оказанное доверие, - заявил Пушилин.

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