Более 30 км теплосетей обновили и подготовили для Донецка специалисты из Москвы

Успеть в срок - к началу отопительного сезона - позволили современные технологии и профессионализм специалистов. Фото: ТГ/Кулемзин

К началу отопительного сезона специалисты из Москвы отремонтировали и подготовили более 30 километров тепловых сетей в Донецке. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что за полгода была выполнена масштабная работа по ремонту и обновлению более 100 объектов, которые обеспечивают подачу тепла в столице ДНР.

- Успеть в срок - к началу отопительного сезона - позволили современные технологии и профессионализм специалистов, которые трудятся с полной отдачей практически без перерыва, - отметил градоначальник.

Сообщается также, что в данное время ремонтом, восстановлением и благоустройством объектов на территории Донецка заняты более 700 специалистов из МОСГАЗа. Завершенные объекты они подготовили для дальнейшей эксплуатации коммунальщиками города и приступили к благоустройству территорий.

Напомним, ранее сообщалось, что в Енакиево к отопительному периоду подготовлены свыше 800 домов.

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