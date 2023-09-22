В Енакиеве к отопительному периоду подготовлены свыше 800 домов

В ДНР продолжается подготовка к отопительному периоду (архивное фото) Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Донецкой Народной Республике продолжается подготовка к отопительному сезону. Глава Правительства региона Евгений Солнцев сообщил о контрольных цифрах подготовки жилфонда и инфраструктуры города Енакиево к зиме.

— По состоянию на 20 сентября в Енакиеве к осенне-зимнему периоду подготовлены 871 жилой многоквартирный дом, 72 объекта социальной сферы, 67 котельных, а также 953,77 км сетей водоснабжения, 233,73 км сетей водоотведения и 100,065 км тепловых сетей, — заявил Евгений Солнцев.

Как сообщала «КП Донецк», в городе Дебальцево к отопительному сезону подготовили 320 жилых многоквартирных домов, 35 объектов социальной сферы и 19 котельных. В Мариуполе к отопительному сезону подготовили более тысячи многоквартирных домов. К подаче теплоносителя специалисты готовят и объекты соцкультбыта. В Волновахском районе ДНР к зиме подготовлен 241 дом, 43 котельных и 50 объектов социальной сферы.

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