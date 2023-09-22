Российские войска поразили пять пунктов управления ВСУ в ДНР

ВС РФ поразили пять пунктов управления ВСУ в ДНР Фото: Александр КОЦ

В Донецкой Народной Республике российские войска поразили пять пунктов управления противника в районах населенных пунктов Серебрянка, Дружба и Дылеевка. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- В районах населенных пунктов Серебрянка, Дружба и Дылеевка Донецкой Народной Республики нанесено поражение пяти пунктам управления 24-й, 28-й и 67-й механизированных бригад, 100-й бригады территориальной обороны и 15-го полка нацгвардии Украины, - рассказали в ведомстве.

В Минобороны добавили, что за сутки Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 124 районах. Противовоздушной обороной перехвачено десять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS, уничтожено 15 дронов противника.

Напомним, что на Донецком направлении ВСУ потеряли до 200 человек личного состава, пять единиц техники, две артиллерийские системы, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.

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