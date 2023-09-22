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НовостиПолитика22 сентября 2023 13:31

Российские войска отразили четыре атаки ВСУ у Водяного и Марьинки

На Донецком направлении ВСУ потеряли до 200 человек личного состава
Владислав ГУЩИН
ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении

ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении

Фото: Александр КОЦ

Российская группировка «Юг» при поддержке артиллерии и авиации за сутки отразила четыре атаки противника у Водяного и Марьинки. На Донецком направлении ВСУ потеряли до 200 человек личного состава, пять единиц техники, две артиллерийские системы, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- Потери противника составили до 200 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, пушка «Гиацинт-Б», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, - рассказали в ведомстве.

Напомним, что временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем телеграм-канале заявил о концентрации сил ВСУ на Северном направлении. По его словам, противник подводит дополнительные резервы, но пока не предпринимает никаких действий.

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