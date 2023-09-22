Российские войска отразили четыре атаки ВСУ у Водяного и Марьинки

ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

Российская группировка «Юг» при поддержке артиллерии и авиации за сутки отразила четыре атаки противника у Водяного и Марьинки. На Донецком направлении ВСУ потеряли до 200 человек личного состава, пять единиц техники, две артиллерийские системы, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- Потери противника составили до 200 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, пушка «Гиацинт-Б», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, - рассказали в ведомстве.

Напомним, что временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем телеграм-канале заявил о концентрации сил ВСУ на Северном направлении. По его словам, противник подводит дополнительные резервы, но пока не предпринимает никаких действий.

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