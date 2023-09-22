В ДНР диспансеризацию прошли более 50 % населения Республики Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Донецкой Народной Республике диспансеризацию в медицинских учреждениях прошли более 50 % населения региона. Об этом ДАН сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.

- С 13 апреля по 15 сентября первый этап диспансеризации прошли 50,2% населения от запланированного числа на 2023 год, - отмечают в ведомстве.

В Министерстве здравоохранения ДНР добавили, что более 180 тысяч жителей ДНР направлены на прохождение второго этапа диспансеризации.

Напомним, что в ДНР началась кампания по вакцинации против гриппа. На данный момент на территорию региона уже привезли современную и безопасную отечественную вакцину в прививочные пункты. Сезонный подъем вируса начинается в конце осени, поэтому лучше всего привиться в сентябре - октябре. Чтобы сделать прививку, достаточно прийти в центр первичной медико-санитарной помощи или поликлинику по месту жительства с паспортом.

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