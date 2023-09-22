Кулемзин: В Петровском районе Донецка обнаружили противопехотные мины «Лепесток»

В Петровском районе Донецка обнаружили ПФМ-1. Фото: МЧС ДНР

В Петровском районе Донецка обнаружили противопехотные мины «Лепесток». Об этом сообщил глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

- В Петровском районе на Жилплощадке возле стадиона обнаружены противопехотные мины «Лепесток», - написал в телеграм-канале мэр Донецка.

Алексей Кулемзин предупредил дончан смотреть под ноги при ходьбе, информировать детей об опасности. Также при обнаружении взрывоопасных предметов звонить по телефону 101.

Напомним, что вооруженные формирования Украины выпустили пять кассетных снарядов по двум районам Донецка. Под огонь украинских боевиков попали Куйбышевский и Кировский районы. Обстрел противник проводил из района населенного пункта Нетайлово.

Кроме того, вооруженные формирования Украины за ночь выпустили в направлении Петровского района Донецка 16 снарядов из натовской артиллерии.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

СЦКК ДНР: ВСУ выпустили пять кассетных снарядов по двум районам Донецка

Украинские боевики обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив пять кассетных боеприпасов (подробнее)