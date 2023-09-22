Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка натовскими снарядами

В направлении Петровского района Донецка украинские войска выпустили 16 крупнокалиберных снарядов. Фото: СЦКК ДНР

В ночь с 21 на 22 сентября украинские войска обстреляли из натовского вооружения запад Донецка. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что по информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), за это время территория Донецка пять раз подверглась украинским обстрелам. Под огонь ВСУ попал Петровский район.

- В направлении Петровского района укронацисты выпустили 16 снарядов калибром 155 мм, - проинформировал градоначальник.

Напомним, ранее мэр Донецка сообщил, что украинский снаряд влетел в легковой автомобиль в Петровском районе Донецка.

- На улице Лохтина произошло прямое попадание в легковой автомобиль, - заявил Кулемзин.

Сообщается также, что в Петровском районе на улице Клубной в результате обстрелов повреждены остекление, хозпостройка и забор в частном домовладении.

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