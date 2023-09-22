Боеприпас ВСУ повредил машину. Фото (архив): ТГ/Приходько

Украинский снаряд влетел в легковой автомобиль в Донецке. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что прямое попадание боеприпаса ВСУ было зафиксировано в Петровском районе столицы ДНР.

- На улице Лохтина произошло прямое попадание в легковой автомобиль, - проинформировал мэр.

Сообщается также, что в Петровском районе на улице Клубной в результате обстрелов повреждены остекление, хозпостройка и забор в частном домовладении.

По данным СЦКК ДНР, украинские войска «утюжат» эту часть города с ночи. С начала суток они выпустили по Петровскому району Донецка 10 снарядов натовского образца калибром 155 мм. Огонь ведется со стороны населенных пунктов Максимильяновка и Кураховка.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ за час выпустили по Петровскому району Донецка 20 снарядов из артиллерии. В результате обстрела были повреждены детский сад и школа-интернат, а также тяжело ранена женщина.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Куйбышевском районе Донецка из-за прямого попадания снаряда загорелся дом

Сотрудники МЧС ДНР потушили пожар в частном доме, возникший из-за обстрела (подробнее)