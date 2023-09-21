ВСУ за час выпустили по Петровскому району Донецка 20 снарядов из артиллерии

ВСУ в очередной раз открыли артиллерийский огонь по Петровскому району Донецка (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины за час выпустили по Петровскому району Донецка 20 артиллерийских снарядов калибром 155 мм, в том числе четыре боеприпаса с кассетной боевой частью. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 15:00 украинские войска выпустили три артиллерийских снаряда калибром 155 мм по Петровскому району Донецка. Обстрел велся с позиций боевиков в населенном пункте Максимильяновка, — заявили в ведомстве.

В течение часа украинские войска выпустили по району еще 17 снарядов. Обстрелы велись с позиций ВСУ в Максимильяновке и Кураховке.

Как сообщала «КП Донецк», ранее в Донецке обстрелом ВСУ было повреждено здание колледжа технологии и дизайна на Партизанском проспекте в Киевском районе. В здании Донецкого колледжа повреждены крыша и остекление

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