Украинские боевики тяжело ранили женщину в Донецке

Мирная жительница тяжело пострадала в результате обстрела ВСУ (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вооруженные формирования Украины обстреляли Петровский район Донецка. В результате обстрела тяжело ранена мирная жительница. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: Донецк (Петровский район) — по улице Рационализаторов на остановке общественного транспорта тяжело ранена женщина 1975 года рождения, — заявили в ведомстве.

Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин подчеркнул, что в результате обстрелов района произошло прямое попадание снаряда в школу-интернат №3.

— Также поврежден детский садик № 150. ВСУ продолжает воевать с мирными гражданами и зданиями, — добавил мэр.

Ранее ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка 20 артиллерийских снарядов за час.

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