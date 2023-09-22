СЦКК ДНР: ВСУ выпустили пять кассетных снарядов по двум районам Донецка

ВСУ выпустили пять кассетных снарядов по Донецку (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины выпустили пять кассетных снарядов по двум районам Донецка. Под огонь украинских боевиков попали Куйбышевский и Кировский районы. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:40 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район), выпущено два снаряда калибром 155 мм (кассетный), - отмечают в ведомстве.

По данным СЦКК ДНР, через пять минут противник выпустил из района населенного пункта Нетайлово еще три кассетных боеприпаса по Куйбышевскому и Кировскому району Донецка.

Напомним, что в ночь с 21 на 22 сентября украинские войска обстреляли из натовского вооружения запад Донецка. В направлении Петровского района украинские боевики выпустили 16 снарядов калибром 155 мм

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