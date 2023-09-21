ВСУ за 21 сентября выпустили по Донецку 96 боеприпасов

ВСУ повредили здание колледжа технологии и дизайна в Донецке, а также школу и детский сад. Фото: Кулемзин/ТГ

Вооруженные формирования Украины 21 сентября за период с 09:00 до 21:00 выпустили по Донецку и пригороду 96 боеприпасов, в том числе 11 с кассетной боевой частью. Ранения получил один человек. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

— В направлении Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов, а также пгт Еленовка боевики выпустили 96 снарядов калибром 155 мм, из них 11 кассетного типа, — заявил градоначальник. — В Петровском районе по ул. Рационализаторов ранена женщина 1975 года рождения.

Мэр подчеркнул, что в Киевском районе Донецка получило повреждение здание Донецкого колледжа технологии и дизайна, в Петровском районе повреждены здания школы-интерната № 3 и детского сада № 150, а в Куйбышевском — пострадал частный дом по улице Тимура.

Как сообщала «КП Донецк», за день боевики выпустили по Республике 147 боеприпасов. Повреждены дома и соцобъекты, а также узел связи в поселке Еленовка.

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