ВСУ выпустили по двум районам Донецка 20 снарядов из натовской артиллерии

ВСУ выпустили по Донецку 20 снарядов из артиллерии (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины примерно с девяти утра выпустили по двум районам столицы ДНР 20 снарядов из натовской артиллерии. Под огнем украинских боевиков попали Куйбышевский и Петровский районы Донецка. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:50 – населенный пункт Яснобродовка – город Донецк (Куйбышевский район), выпущено четыре снаряда калибром 155 мм, - отмечают в ведомстве.

Примерно в 09:05 противник выпустил еще три снаряда по Куйбышевскому району Донецка. С 09:20 по 10:05 под огонь украинских боевиков попал Петровский район Донецка. За это время вооруженные формирования Украины выпустили 13 снарядов из района населенного пункта Максимильяновка.

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