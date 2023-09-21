За сутки в ДНР погиб один человек, еще пять получили ранения от обстрелов ВСУ

ВСУ за сутки выпустили 103 единицы различных боеприпасов по ДНР (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

В результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины за сутки в ДНР погиб один человек, еще пять получили ранения. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Поступили сведения о гибели гражданского лица – женщины, в Кировском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили пять гражданских лиц в Кировском, Буденновском и Киевском районах Донецка, - отмечают в ведомстве.

В СЦКК ДНР подчеркнули, что от обстрелов ВСУ были повреждены восемь жилых домов, а также шесть объектов гражданской инфраструктуры. Под огнем украинских боевиков оказалась Горловка, Донецк и Макеевка. За сутки противник выпустил 103 единицы различных боеприпасов

- На Донецком направлении противник совершил 10 обстрелов из AGM-88 HARM, артиллерии 155 мм. На Горловском 16 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью. Выпущено 103 единицы различных боеприпасов, - добавили военные эксперты.

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