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НовостиПолитика21 сентября 2023 5:56

За сутки в ДНР погиб один человек, еще пять получили ранения от обстрелов ВСУ

От обстрелов ВСУ за сутки повреждены восемь жилых домов, а также шесть объектов гражданской инфраструктуры
Владислав ГУЩИН
ВСУ за сутки выпустили 103 единицы различных боеприпасов по ДНР (архивное фото)

ВСУ за сутки выпустили 103 единицы различных боеприпасов по ДНР (архивное фото)

Фото: Иван ЖИЛЯК

В результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины за сутки в ДНР погиб один человек, еще пять получили ранения. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Поступили сведения о гибели гражданского лица – женщины, в Кировском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили пять гражданских лиц в Кировском, Буденновском и Киевском районах Донецка, - отмечают в ведомстве.

В СЦКК ДНР подчеркнули, что от обстрелов ВСУ были повреждены восемь жилых домов, а также шесть объектов гражданской инфраструктуры. Под огнем украинских боевиков оказалась Горловка, Донецк и Макеевка. За сутки противник выпустил 103 единицы различных боеприпасов

- На Донецком направлении противник совершил 10 обстрелов из AGM-88 HARM, артиллерии 155 мм. На Горловском 16 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью. Выпущено 103 единицы различных боеприпасов, - добавили военные эксперты.

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