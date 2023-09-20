Украинские боевики ранили женщину в Донецке

Украинские боевики ранили мирную жительницу в Донецке (архивное фото Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Украинские боевики открыли артиллерийский огонь по Киевскому району Донецка, выпустив три снаряда. В результате украинской агрессии ранена мирная жительница. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: в Киевском районе Донецка по проспекту Киевскому ранена женщина 1963 года рождения, — заявили в ведомстве.

В СЦКК подчеркнули, что обстрел района зафиксирован около 19:25. ВСУ выпустили по городу три артиллерийских снаряда калибром 155 мм с позиций украинских боевиков в населенном пункте Карловка.

Как сообщала «КП Донецк», при обстреле Буденновского района Донецка со стороны ВСУ ранение получил мирный житель 1975 года рождения. Повреждено остекление больницы №16, жилого дома и двух школ.

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