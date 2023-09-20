ВСУ за ночь выпустили по четырем районам Донецка 14 снарядов из артиллерии

ВСУ за ночь выпустили по Донецку 14 снарядов из артиллерии (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины за ночь обстреляли четыре района столицы ДНР. Под огонь украинских боевиков попали Киевский, Куйбышевский, Петровский и Кировский районы города. Противник выпустил 14 снарядов калибром 155 мм. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин.

- За период с 21:00 19 сентября до 9:00 20 сентября, по информации СЦКК ДНР, территория города Донецка пять раз подверглась обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины. В направлении Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов укронацисты выпустили 14 снарядов калибром 155 мм, - написал в телеграмм-канале мэр Донецка.

Напомним, что за 19 сентября ВСУ выпустили по территории ДНР 90 боеприпасов. Повреждены 17 жилых домостроений, а также два объекта гражданской инфраструктуры. Погиб один житель Республики и ранения различной степени тяжести получили пять гражданских лиц.

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