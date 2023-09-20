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НовостиПолитика20 сентября 2023 7:14

ВСУ за ночь выпустили по четырем районам Донецка 14 снарядов из артиллерии

Территория города Донецка за ночь подвергалась обстрелам ВСУ пять раз
Владислав ГУЩИН
ВСУ за ночь выпустили по Донецку 14 снарядов из артиллерии (архивное фото)

ВСУ за ночь выпустили по Донецку 14 снарядов из артиллерии (архивное фото)

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины за ночь обстреляли четыре района столицы ДНР. Под огонь украинских боевиков попали Киевский, Куйбышевский, Петровский и Кировский районы города. Противник выпустил 14 снарядов калибром 155 мм. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин.

- За период с 21:00 19 сентября до 9:00 20 сентября, по информации СЦКК ДНР, территория города Донецка пять раз подверглась обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины. В направлении Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов укронацисты выпустили 14 снарядов калибром 155 мм, - написал в телеграмм-канале мэр Донецка.

Напомним, что за 19 сентября ВСУ выпустили по территории ДНР 90 боеприпасов. Повреждены 17 жилых домостроений, а также два объекта гражданской инфраструктуры. Погиб один житель Республики и ранения различной степени тяжести получили пять гражданских лиц.

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