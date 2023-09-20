Здание школы и многоквартирные дома пострадали при обстрелах ВСУ в Донецке

В Донецке рассказали о последствиях обстрелов со стороны украинских войск 19 сентября Фото: Иван ЖИЛЯК

В Донецке при обстрелах украинских войск 19 сентября пострадали несколько гражданских объектов. Кроме того, были повреждены многоквартирные и частные жилые дома. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил масштаб нанесенных Донецку разрушений.

- В Кировском районе пострадали: здание школы № 85 по улице Кирова, многоквартирные и частные дома по улицам Абакумова, Шопена, Прудовой, - заявил градоначальник.

По информации мэра, в Куйбышевском районе повреждены здание больницы № 21 по проспекту Кремлевскому, многоквартирные дома по проспекту Маршала Жукова и частный дом по улице Пятницкого.

В Киевском районе пострадали частные дома, расположенные по улице Сочинской, а в Петровском - частный дом по улице Шестакова.

Тем временем в поселках Старомихайловка и Еленовка под Донецком обстрелами ВСУ повреждены частные жилые дома по улицам Абакумова и Пушкина.

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