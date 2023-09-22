Ямал восстанавливает четыре многоэтажки в селе Рыбинское Волновахского района

Ямал восстанавливает четыре многоэтажки в селе Рыбинское. Фото: Администрация Волновахского района
Специалисты и Ямало-Ненецкого автономного округа восстанавливают четыре многоэтажки в селе Рыбинское Волновахского района. Сейчас регион-шеф на объектах заменяет крышу, поврежденные окна и двери. Об этом сообщает администрация Волновахского района.
- В селе Рыбинское Волновахского района строители приводят в порядок четыре многоквартирных дома. В подъездах демонтировано старое покрытие, проложены кабельные системы, в планах приступить к отделке. У зданий заменят крышу, поврежденные окна и двери, восстановят системы отопления, - отмечают в мэрии
Там добавили, что многоквартирные жилые дома были построены еще в 70-х годах прошлого века, ремонт с тех пор не производился.
Напомним, что Ленинградская область восстановит лицей информационных технологий в Енакиево до сентября 2024 года. Учреждение серьезно пострадало в результате прямого попадание ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS.
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