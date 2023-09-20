Ленинградская область восстановит лицей в Енакиево до сентября 2024 года

Строители завершают первый этап восстановления лицея информационных технологий в Енакиево. Фото: t.me/solntsev_dnr

Ленинградская область восстановит лицей информационных технологий в Енакиево до сентября 2024 года. Учреждение серьезно пострадало в результате прямого попадание ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS. В результате этого ракетного удара полностью были разрушены учебные корпуса, актовый и спортивный залы. Об этом сообщил Председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев.

Он добавил, что специалисты из Ленинградской области провели глубокое обследование зданий, предстоящие работы разделили на три этапа.

- Первый уже практически завершен. Строители заменили окна в учебном корпусе (он пострадал в меньшей степени), обустроили откосы, демонтировали металлоконструкции кровли спортивного блока, - написал в телеграм-канале Солнцев.

Он добавил, что скоро строители приступят к второму этапу. Планируется восстановить кровлю, установить окна и закрыть тепловой контур еще на двух корпусах. А третий этап завершится открытием обновленного лицея 1 сентября 2024 года.

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