Здание колледжа технологии и дизайна повреждено обстрелом ВСУ в Донецке

Под обстрелом ВСУ оказался Киевский район Донецка. Фото (архив): ТГ/Кулемзин

Здание одного из образовательных учреждений Донецка было повреждено обстрелом ВСУ днем 21 сентября. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что украинские войска открыли огонь по Киевскому району города. В результате пострадал колледж, расположенный по Партизанскому проспекту.

- При обстреле Киевского района по Партизанскому проспекту в результате прямого попадания снаряда повреждены крыша и остекление Донецкого колледжа технологии и дизайна, - заявил градоначальник.

Напомним, днем ранее в результате падения ракеты AGM-88 в Буденновском районе Донецка была повреждена школа. Мэр Донецка заявил, что ракета ВСУ повредила остекление школы №120. Украинские боевики также обстреляли Кировский район Донецка. Там пострадали две школы на улицах Кирова и Дагестанской.

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