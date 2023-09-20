В результате падения ракеты AGM-88 в Буденновском районе Донецка повреждена школа

ВСУ повредили школу №120 в Буденновском районе Донецка (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

В результате обстрела Буденновского района Донецка повреждено остекление школы №120. Противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM, выпущенная ВСУ в 19:30, упала на улице Багратиона. Об этом заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

— В результате падения противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM в Буденновском районе по улице Багратиона повреждено остекление входа школы №120, — заявил градоначальник.

Как сообщала «КП Донецк», ранее украинские боевики обстреляли Кировский район Донецка. Были повреждены две школы на улицах № 85 и № 220 на улицах Кирова и Дагестанской. Вооруженные формирования Украины выпустили по Кировскому району десять артиллерийских снарядов калибром 155 мм.

Ранее ВСУ ранили мужчину в Кировском районе Донецка. На улицах Абакумова и Прудовой от обстрела украинских боевиков повреждена кровля и отселение в многоквартирных жилых домах.

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