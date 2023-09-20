Здания двух школ пострадали при обстреле Кировского района Донецка

При обстрелах ВСУ пострадали здания нескольких учебных заведений в Донецке. Фото (архив): ТГ/Кулемзин

При обстреле ВСУ пострадали здания двух учебных заведений в Донецке. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что оба образовательных учреждения расположены в Кировском районе.

- По дополнительной информации, в результате вражеского обстрела Кировского района повреждено остекление зданий школ № 85 и № 220 на улицах Кирова и Дагестанской, - проинформировал мэр.

Напомним, ранее глава администрации Донецка сообщил, что в результате обстрела микрорайона шахты имени Абакумова Кировского района ранение получил мужчина 1960 года рождения. Алексей Кулемзин также добавил, что на улицах Абакумова и Прудовой от обстрела украинских боевиков повреждена кровля и остекление в многоквартирных жилых домах.

По данным СЦКК ДНР, с 08:45 до 09:00 противник выпустил девять снарядов калибром 155 мм по Кировскому району Донецка. Украинские боевики вели огонь из населенного пункта Кураховка.

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