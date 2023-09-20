Мэр Донецка сообщил, что от обстрела ВСУ в Кировском районе ранен мужчина

От обстрела ВСУ в Кировском районе ранен мужчина Фото: Олег УКЛАДОВ

В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Кировском районе Донецка ранения получил мужчина. Об этом сообщил глава города Донецка Алексей Кулемзин.

- В результате обстрела микрорайона шахты им. Абакумова Кировского района ранение получил мужчина 1960 года рождения, - написал в телеграм-канале мэр Донецка.

Алексей Кулемзин добавил, что на улицах Абакумова и Прудовой от обстрела украинских боевиков повреждена кровля и отселение в многоквартирных жилых домах.

По данным СЦКК ДНР, с 08:45 по 09:00 противник выпустил девять снарядов калибром 155 мм по Кировскому району Донецка. Украинские боевики ввели огонь из района населенного пункта Кураховка.

Напомним, что ВСУ за ночь обстреляли четыре района столицы ДНР. Под огонь украинских боевиков попали Киевский, Куйбышевский, Петровский и Кировский районы города. Противник выпустил 14 снарядов калибром 155 мм.

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