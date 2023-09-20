Жители Соледара и Артемовска получат компенсацию за утраченное жилье после обследования территории

Жители Соледара и Артемовска получат компенсацию за утраченное жилье (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Компенсацию по утрате жилья жители Артемовска и Соледара могут получить только после обследования разрушенных объектов. Об этом сообщил глава администрации города Шахтерска Александр Шатов во время телеграм-эфира.

- Как только комиссия сможет попасть в Соледар и Артемовск, чтобы установить степень повреждения жилья, начнется оформление компенсаций жителям этих городов, - сообщил мэр Шахтерска.

Напомним, ранее мэр города Александр Шатов сообщил, что в Донецкой Народной Республике прорабатывают варианты перехода к круглосуточной подаче воды в Шахтерске. Он отметил, что на данный момент вода в населенный пункт подается через день двумя насосными станциями ВНС «Южная» и Второго подъема. Город получает всего 40% воды от тех объемов, которые были до весны 2022 года.

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