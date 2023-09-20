В ДНР прорабатывают варианты перехода к круглосуточной подаче воды в Шахтерске

Сейчас вода в городе подается через день Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Донецкой Народной Республике прорабатывают варианты перехода к круглосуточной подаче воды в Шахтерске. Об этом сообщил в ходе прямой линии с жителями мэр города Александр Шатов.

Он объяснил, что необходимо сделать для обеспечения круглосуточного водоснабжения населенного пункта. По словам Шатова, в Республике об этой проблеме знают.

- Все, что связано с водой, все эти вопросы мы озвучиваем, и в Правительстве ДНР об этой проблеме знают, что у нас ввод наш на город, водовод «Енакиево-Кировское-Шахтерск» стоит в планах на реконструкцию, на его капитальный ремонт. Также прорабатывается вариант по направлению ВНС «Стожковская» в городе Шахтерск - планируется восстановление вот этого водовода, который позволит тогда уже говорить о переходе к круглосуточной подаче воды в целом на город Шахтерск, - заявил градоначальник.

Шатов отметил, что сейчас вода в городе подается через день двумя насосными станциями ВНС «Южная» и Второго подъема. Город получает всего 40% воды от тех объемов, которые были до весны 2022 года.

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