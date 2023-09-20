Специалисты из Якутии построили новый парк с фонтаном в городе Кировское ДНР

Благодаря Якутии в городе Кировское появился современный парк с фонтаном. Фото: Администрация города Кировское

Специалисты из Якутии построили новый современный парк с фонтаном в городе Кировское. Также в парке строители собираются установить детскую площадку. Об этом сообщает администрация города Кировское.

- Новый парк в подшефном городе построен по инициативе и с финансовой поддержкой Якутии. В парке предусмотрены пешеходные дорожки, современные лавочки, уличное освещение, обустроена дорожка для велосипедистов, - отмечают в мэрии.

Там добавили, что каждый вечер жители города приходят посмотреть на новый фонтан, который работает еще в тестовом режиме.

Напомним, что в прошлом году специалисты из Якутии восстановили в Кировском 31 объект. К концу 2023 года регион-шеф планирует восстановить 28 объектов. В населенном пункте отремонтируют: школы, детские сады, парк культуры и отдыха, детские площадки, дороги, наружное освещение, здания МФЦ и культурно-досугового комплекса.

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