Специалисты из Якутии построили новый парк с фонтаном в городе Кировское ДНР

Благодаря Якутии в городе Кировское появился современный парк с фонтаном. Фото: Администрация города Кировское
Специалисты из Якутии построили новый современный парк с фонтаном в городе Кировское. Также в парке строители собираются установить детскую площадку. Об этом сообщает администрация города Кировское.
- Новый парк в подшефном городе построен по инициативе и с финансовой поддержкой Якутии. В парке предусмотрены пешеходные дорожки, современные лавочки, уличное освещение, обустроена дорожка для велосипедистов, - отмечают в мэрии.
Там добавили, что каждый вечер жители города приходят посмотреть на новый фонтан, который работает еще в тестовом режиме.
Напомним, что в прошлом году специалисты из Якутии восстановили в Кировском 31 объект. К концу 2023 года регион-шеф планирует восстановить 28 объектов. В населенном пункте отремонтируют: школы, детские сады, парк культуры и отдыха, детские площадки, дороги, наружное освещение, здания МФЦ и культурно-досугового комплекса.
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