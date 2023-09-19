Санкт-Петербург облагораживает Греческую площадь в центре Мариуполя

Санкт-Петербург продолжает облагораживать Греческую площадь в центре Мариуполя. Фото: Администрация города Мариуполя

Специалисты из Санкт-Петербурга продолжают облагораживать Греческую площадь в центре Мариуполя. На данный момент строители выложили тротуарную плитку, установили большой фонтан, оборудовали зоны для отдыха. Об этом сообщает администрация города Мариуполя.

- Строители планируют установить еще один фонтан - «Шутиха», как на Театральной площади. Он очень понравился юным мариупольцам, поэтому аналогичный фонтан появится и на Греческой площади, - отмечают в мэрии.

Там добавили, что ландшафтные дизайнеры благоустраивают территорию, где высадят новые деревья.

Напомним, что Белгородские строители восстанавливают девятиэтажный дом в Мариуполе. Специалисты заменили квартирные и подъездные двери, а также двери переходов на лестничных клетках. Закончили установку оконных блоков, откосов, отливов и подоконников. На данный момент заканчивают внутреннюю отделку мест общего пользования.

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