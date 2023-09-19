В Мариупольских новостроях нераспределенными остаются около 200 квартир

В Мариуполе нераспределенными остаются порядка 200 квартир в новостроях. Фото: ДАН
Первый заместитель Председателя Правительства ДНР Андрей Чертков в ходе прямой линии заявил, что в Мариуполе сейчас нераспределенными остаются около 200 квартир в новостроях. По его словам, жителям города, которые имеют на руках положительный ответ о получение компенсационного жилья необходимо обращаться в администрацию города и обновить статус процесса передачи.
- Сейчас у нас остаются нераспределенными, по-моему, около 200 квартир в Мариуполе уже построенных, - отметил Чертков.
Он добавил, что если вместо разрушенного частного дома гражданин получил квартиру, то земля, где разрушенное частное жилище, перейдет в государственную собственность.
Напомним, что компания «РКС-НР» совместно с подрядной организацией ООО «Трансюжстрой» завершает восстановление девятиэтажного жилого дома в Центральном районе Мариуполя. Белгородские строители провели капремонт кровли, восстановили поврежденный конструктив здания.
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