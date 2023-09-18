Белгородские строители восстанавливают девятиэтажный дом в Мариуполе

Белгородские строители восстанавливают девятиэтажный дом в Центральном районе Мариуполя. Фото: «РКС-НР»

Компания «РКС-НР» совместно с подрядной организацией ООО «Трансюжстрой» завершает восстановление девятиэтажного жилого дома в Центральном районе Мариуполя. Белгородские строители провели капремонт кровли, восстановили поврежденный конструктив здания.

- Белгородские строители провели капитальный ремонт кровли; восстановили поврежденный конструктив здания, а также системы отопления, канализации, горячего/холодного водоснабжения и электроснабжения, - пишет в телеграм-канале компания «РКС-НР».

Там добавили, что в девятиэтажном доме специалисты заменили квартирные и подъездные двери, а также двери переходов на лестничных клетках. Закончили установку оконных блоков, откосов, отливов и подоконников. На данный момент заканчивают внутреннюю отделку мест общего пользования. Всего на объекте трудится 21 рабочий.

Напомним, что мэр Маруиполя Олег Моргун ознакомился с ходом восстановления двух социальных объектов в Жовтневом районе. Глава города проверил ремонтные работы в школе №29 и детском саду №156.

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