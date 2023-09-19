СЦКК ДНР: ВСУ атаковали Петровский район Донецка ударным БПЛА

ВСУ атаковали Петровский район Донецка ударным БПЛА (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины атаковали Петровский район Донецка ударным БПЛА. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:00 – город Донецк (Петровский район), ударный БПЛА, - отмечают в ведомстве.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате падения беспилотного летательного аппарата в Петровском районе повреждена кровля жилого дома по улице Шестакова.

Напомним, в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Куйбышевском районе Донецка повреждено здание больницы, а также многоквартирные жилые дома.

Кроме того, ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка 17 снарядов из артиллерии калибром 155 мм. Противник ввел огонь со своих позиций из района населенного пункта Кураховка.

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