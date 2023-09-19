Российские войска уничтожили три пункта управления и два склада ВСУ в ДНР

ВС РФ поразили три пункта управления ВСУ в ДНР Фото: Александр КОЦ

В районах населенных пунктов Серебрянка, Григоровка, Александрополь ДНР российские войска поразили три пункта управления противника. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- В районах населенных пунктов Серебрянка, Григоровка, Александрополь Донецкой Народной Республики поражены три пункта управления 67-й, 100-й и 109-й бригад территориальной обороны, - рассказали в ведомстве.

В Минобороны добавили, что в Донецкой Народной Республике российские войска поразили два склада ВСУ в районах населенных пунктов Славянск и Богатырь. Также за сутки Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 127 районах.

Напомним, что на Донецком направлении противник за сутки потерял до 225 украинских военнослужащих, пять единиц техники и четыре артиллерийские системы в ходе контрбатарейной борьбы.

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