ВС РФ отразили две атаки ВСУ на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

Российские войска отразили две атаки ВСУ в районах населенных пунктов Майорск и Каменка в ДНР. На Донецком направлении противник за сутки потерял до 225 украинских военнослужащих, пять единиц техники и четыре артиллерийские системы в ходе контрбатарейной борьбы. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- Потери противника за сутки составили до 225 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, две артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходная гаубица «Гвоздика», - рассказали в ведомстве.

Напомним, что российские войска 1 Донецкого армейского корпуса успешно отразили все атаки вооруженных формирований Украины в районе населенного пункта Опытное.

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