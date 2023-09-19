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НовостиПолитика19 сентября 2023 11:46

Российские войска отразили две атаки ВСУ на Донецком направлении

На Донецком направлении противник за сутки потерял до 225 украинских военнослужащих
Владислав ГУЩИН
ВС РФ отразили две атаки ВСУ на Донецком направлении

ВС РФ отразили две атаки ВСУ на Донецком направлении

Фото: Александр КОЦ

Российские войска отразили две атаки ВСУ в районах населенных пунктов Майорск и Каменка в ДНР. На Донецком направлении противник за сутки потерял до 225 украинских военнослужащих, пять единиц техники и четыре артиллерийские системы в ходе контрбатарейной борьбы. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- Потери противника за сутки составили до 225 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, две артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходная гаубица «Гвоздика», - рассказали в ведомстве.

Напомним, что российские войска 1 Донецкого армейского корпуса успешно отразили все атаки вооруженных формирований Украины в районе населенного пункта Опытное.

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